Serik'e organize sanayi bölgesi kurulması planlanıyor - Son Dakika

Serik ilçesinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlilerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen toplantıya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu başkanlık etti.

Toplantıya ayrıca Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde yaklaşık 600 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında katılımcıların görüşleri alınarak değerlendirmeler yapıldı.