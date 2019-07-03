Son Dakika Haberleri: Serik'e yeni hayvan pazarı
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Serik'e yeni hayvan pazarı

1 saat önce

Serik'in Çandır mahallesinde yapımına başlanan hayvan pazarının kurban bayramına yetiştirilmesi için Serik Belediyesi ekipleri yoğun çaba harcıyor.

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Serik'in Çandır mahallesinde yapımına başlanan hayvan pazarının kurban bayramına yetiştirilmesi için Serik Belediyesi ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Çandır Mahallesinde 27.000 metrekare alan üzerine kurulacak olan hayvan pazarının içerisinde duş, tuvalet, mescit, dinlenme alanları ve güvenlik noktası yer alacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zemin düzleme çalışmalarının ardından, elektrik, su ve sulama sistemleri için altyapı çalışmalarına başlanacak.

Aputkan: " Önemli bir ihtiyaçtı"

Serik'in önemli bir ihtiyacı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Enver Aputkan;" Vatandaşlarımız Kurbanlıklarını daha sağlıklı bir ortamda alabilecekleri gibi üreticilerde hayvanlarını rahat bir ortamda satma fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda içerisinde dinlenebilecekleri ve kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar oluşturacağız" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:55 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Çandır, serik, Güncel
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