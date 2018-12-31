Serik Gazeteciler Derneği Olağan Genel Kurulu

Servet Tümer, Serik Gazeteciler Derneği Başkanlığına yeniden seçildi.
Serik Gazeteciler Derneği'nin ikinci olağan genel kurulu yapıldı. Orta Mahalle
'de bulunan dernek merkezinde yapılan genel kurulda, oy çokluğu ile seçilen Servet Tümer, genel kurul sonrasında yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.
Çağdaş ve demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkının basın ve ifade özgürlüğü ile mümkün olduğunu belirten Tümer, şöyle konuştu:
"Basın, görmeyenin gözü, duymayanın kulağıdır. Basın sessiz halkın sesidir. Bunun içindir ki basın mensupları basın meslek ve ilkelerine uyacaklarına söz vermiştir. Basın mensupları tarafsızdır, basın mensupları şahsi çıkar ve menfaatlerini düşünmemelidir. Basın mensupları Atatürk
'ün de dediği gibi gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Birlik ve beraberlik ise basının vazgeçilmez mihenk taşıdır. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu düşüncelerle bu gün buradaysam ne mutlu bana ki gazeteci meslektaşlarımın verdiği destekle buradayım, güveninize layık olmaya çalışacağım. En önemlisi de hiç bir zaman ben olmayacağım, biz olacağız."