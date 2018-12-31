Serik Gazeteciler Derneği Olağan Genel Kurulu

Serik Gazeteciler Derneği'nin ikinci Olağan Genel Kurulunda Servet Tümer yeniden başkanlığa seçildi.

Serik Gazeteciler Derneği'nin ikinci Olağan Genel Kurulunda Servet Tümer yeniden başkanlığa seçildi.



Serik Gazeteciler Derneği'nin Serik Belediye İş Hanındaki merkezinde yapılan genel kurul sonucunda Servet Tümer başkan olarak tekrar seçilirken, derneğin yönetim ve denetim organları da belli oldu. Genel kurul sonrasında bir araya gelen yeni yönetim kurulu yaptığı toplantı ile görev dağılımını gerçekleştirdi. Alınan karara göre Dernek Başkanlığına Servet Tümer, Başkan Yardımcılığına Namık Kemal Kılınç, Basından sorumluluğuna Yönetim Kurulu üyesi Asaf Teke, Dernek Saymanlığına Yasemin Kökalışlar, Dernek Sekreterliğine ise Döndü Çolak getirildi. Denetim Kurulu, Ramazan Can, Bülent Altıntaş ve Hüseyin Kahya'dan oluştu.



Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; İsmail Kökalışlar, Nihat Akbulut, Kadir Temiz, Mehmet Demirci ve Yunis Teksin'den oluştu. Denetim Kurulu Yedek Listesi ise şu isimlerden oluştu; Şaban Tahıncı, Atakan Şimşir, Mehmet Ali Akıllı.



Serik Gazeteciler Derneği Başkanı Servet Tümer, Genel Kurul sonrasında tüm üyelere teşekkür etti. Tümer, "Çağdaş ve demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğü ile mümkündür. Basının görevi toplumu bilgilendirmektir. Basın görmeyenin gözü, duymayanın kulağıdır. Basın sessiz halkın sesidir. Bunun içindir ki basın mensupları basın meslek ve ilkelerine söz vermiştir. Basın mensupları tarafsızdır, basın mensupları şahsi çıkar ve menfaatlerini düşünmemelidir. Basın mensupları Atatürk'ünde dediği gibi gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Birlik ve beraberlik ise Basının vazgeçilmez mihenk taşıdır. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu düşüncelerle bu gün buradaysam ne mutlu bana ki gazeteci meslektaşlarımın verdiği destekle buradayım, güveninize layık olmaya çalışacağım. En önemlisi de hiç bir zaman ben olmayacağım, biz olacağız" dedi. - ANTALYA

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