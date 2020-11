Serik Halk Et'de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik'te geçtiğimiz ay hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda bir ayda 4 bin 400 kilogram et ve et ürünü satıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları, uygun fiyatlı et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Serik'te 2 Ekim'de Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde açılan Halk Et Serik Satış Mağazası, 1 aylık süre içerisinde 2 bin 750 kişi tarafından ziyaret edildi. 4 bin 400 kilogram ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ve et ürünleri satıldı. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET tarafından işletilen Halk Et Mağazaları'nda dana kıyma 39.90 lira, dana kuşbaşı 49.90 liradan satışa sunuluyor.

Vatandaşlara ekonomik, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et Satış Mağazasına Serikliler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Halk Et Serik Mağazası'nın müdavimi olduğunu söyleyen Mevlüt Ekici, "Böyle bir projeyi yıllardır bekliyoruz. İlçemize bu hizmetin gelmesine çok sevindik. Dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir kaynak oldu. Son derece mutluyuz. Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir şekilde görevine dönmesini bekliyor ve dua ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı birbirinden lezzetli yöresel ürünler de Halk Et Serik Mağazası'nda satışa sunuluyor. - ANTALYA