Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı! - Son Dakika
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Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı!

15.06.2022 11:23

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçeyi besleyen ana su borusunun patlaması sonucu su seviyesi 20 metreye kadar yükseldi. Tazyikli bir şekilde havaya doğru yükselen su, dev bir şelaleyi andırdı.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde yaşanan olayda içme suyu borusunun patlamasıyla oluşan görseli vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan suyun elektrik tellerine gelmesiyle vatandaşlar durumu Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Serik'i besleyen ana boru patladı, su seviyesi 20 metre yükseldi

BASINCI DÜŞÜRÜP TAMİR ETTİLER

Ekipler, tarihi su kemerlerinin yanında sulama kanalı üzerinden geçen içme suyu borusunun tahliye vanalarını açarak suyun basıncını düşürdüler ve patlayan boru tamir edildi.

Serik'i besleyen ana boru patladı, su seviyesi 20 metre yükseldi

"20 METREYE KADAR YÜKSELDİ"

İlk defa böyle bir su patlaması yaşadıklarını belirten Sarıabalı Mahalle Muhtarı Süleyman Dursun, "Hava şartlarından dolayı elektriğin kesilmesiyle Serik'in ana basma hattında ufak bir arıza oldu. ASAT ekiplerine haber verdik ve anında geldiler müdahalelerini yapıyorlar. Şu an su kesik değil diğer hatlarda su basıyorlar. İlk defa böyle bir su patlaması oluyor bu şekilde. Baya bir yükseklikte 15-20 metre yükseklikteydi su ilk anda. Tabii ki tahliye vanası açılınca suyun tazyiki düştü" diye konuştu.

Serik'i besleyen ana boru patladı, su seviyesi 20 metre yükseldi
Serik'i besleyen ana boru patladı, su seviyesi 20 metre yükseldi
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'i besleyen ana su borusu patladı, ortaya çıkan görüntü dev bir şelaleyi andırdı! - Son Dakika

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