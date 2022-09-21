Toplantıda, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilmesi ile ilgili bilgi verildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serik'te okul servis aracı şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika

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