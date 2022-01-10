Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne Ceyda Kocaadam atandı - Son Dakika

Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne atanan Ceyda Kocaadam görevine başladı.

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinde görevli Kocaadam, görevde yükselme sınavıyla kütüphane müdürlüğüne atandı.

Göreve başlayan Kocaadam, yaptığı açıklamada, ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Halk Kütüphanesinin iskan ve ruhsatının çıkarılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini söyledi.

Bakanlıkça yapılacak ihalenin ardından en kısa sürede taşınma işlemini gerçekleştireceklerini belirten Kocaadam "Hizmet ağını geliştireceğimiz modern bir kütüphane yaparak halkımıza hizmet vereceğiz. Okuyucularımıza daha kolay ulaşılabilir yöntemlerle hizmet edeceğiz. Şu anda kütüphanemizde 18 bin kitabımız mevcut. Bu sayıyı daha da artıracağız." dedi.

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olan Kocaadam, 2009'da Kültür ve Turizm Bakanlığında göreve başladı. Kocaadam, 10 yıldır Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinde memur olarak görev yapıyordu.