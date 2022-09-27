İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede çeşitli yer ve zamanlarda su dinamosu, klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 arı kovanı, 140 demir direk, 40 metre tel örgü, 50 metre sulama borusu, pancar motorları ile sulama motorunun çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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