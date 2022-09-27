Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı

27.09.2022 13:40
Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı

Serik ilçesinde jandarma ekipleri 8 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Serik ilçesinde jandarma ekipleri 8 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede çeşitli yer ve zamanlarda su dinamosu, klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 arı kovanı, 140 demir direk, 40 metre tel örgü, 50 metre sulama borusu, pancar motorları ile sulama motorunun çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen C.Ç. ve H.D. Antalya'da yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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