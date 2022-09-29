Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, trafikte daha fazla görünür olabilmeleri için motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.
Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki jandarma kontrol noktasında Kaymakam Cemal Şahin'in katılımıyla motosiklet sürücüleri denetlendi.
"Reflektif Giy Görünür Ol" sloganıyla yapılan kontrolde,jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini uymaları gereken kurallar konusunda uyardıktan sonra sürücülere reflektif yelek hediye etti.
Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek de reflektif yelek giyerek jandarma ekiplerine destek verdi.
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