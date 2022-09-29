Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı - Son Dakika
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Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

29.09.2022 10:14
Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, trafikte daha fazla görünür olabilmeleri için motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, trafikte daha fazla görünür olabilmeleri için motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisindeki jandarma kontrol noktasında Kaymakam Cemal Şahin'in katılımıyla motosiklet sürücüleri denetlendi.

"Reflektif Giy Görünür Ol" sloganıyla yapılan kontrolde,jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini uymaları gereken kurallar konusunda uyardıktan sonra sürücülere reflektif yelek hediye etti.

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek de reflektif yelek giyerek jandarma ekiplerine destek verdi.

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Kaynak: AA

Cemal Şahin, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı - Son Dakika
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