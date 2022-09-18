Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti

18.09.2022 16:26
Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz vefat etti

Serik ilçesinde kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Serik ilçesinde kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Nazif Kocagöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çandır Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde ikamet eden Nazif Kocagöz (70), saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kocagöz'ün cenazesi askeri konvoy eşliğinde evine getirildi. Burada yapılan duanın ardından Kocagöz'ün cenazesi Çandır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düzenlenen törene Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kemal Erbay, Serik Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk, siyasi parti başkanları, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

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