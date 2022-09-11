Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

11.09.2022 11:38
Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Serik ilçesinde otomobilin yol kenarında sulama kanalına çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde otomobilin yol kenarında sulama kanalına çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde A.E. idaresindeki 07 AUV 013 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. ile araçta bulunan Y.K. (18) ve M.B.Ö. (17) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralananların Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştıkları ve iş yerine giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Boğazkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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