Serik ilçesinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

Serik Müftülüğü tarafından belirlenen kapalı pazar yerleri ve okul bahçeleri olmak üzere toplam 102 yerde, vatandaşlar cuma namazı kılmak için bir araya geldi.

Tekeli İlkokulu bahçesinde cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara, belediye zabıta ekipleri maske dağıttı. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından cemaatle cuma namazı kılındı. Keser, hutbe sonrasında "Yüce Rabbim uzunca bir aradan sonra hep birlikte namaz eda edilmesini bizlere gösterdi. Ne mutlu bizlere, inşallah kısa sürede virüsü de atlatırız." ifadelerini kullandı.