Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

22.09.2022 14:53
Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Serik ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin İran uyruklu sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin İran uyruklu sürücüsü yaralandı.

Saman F. (27) idaresindeki 34 EYV 227 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde takla attıktan sonra yol kenarındaki tarlada ters dönerek durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibi, ise hafif yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Boğazkent, İtfaiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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