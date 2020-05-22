Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi - Son Dakika

Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede hayata geçirilen karantina uygulamasının alanı genişletildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede hayata geçirilen karantina uygulamasının alanı genişletildi. İlçede Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının alanı 15 sokağa çıkarıldı. Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokaklara giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'taki 3 evin bu gece itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu