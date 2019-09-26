Son Dakika Haberleri: Serik'in dört mahallesinde asfalt çalışması
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Serik'in dört mahallesinde asfalt çalışması

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçesi'ne bağlı Çanakçı, Berendi, Yanköy ve Büğüş mahallelerini birleştiren grup yolunda asfalt öncesi stabilize yol çalışması yaptı.

Serik'in dört mahallesinde asfalt çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçesi'ne bağlı Çanakçı, Berendi, Yanköy ve Büğüş mahallelerini birleştiren grup yolunda asfalt öncesi stabilize yol çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı alt yapı ekibi, Serik'in Çanakçı, Berendi, Yanköy ve Büğüş mahalleleri grup yolunun büyük bir bölümünü oluşan deformasyondan dolayı yolu iş makineleriyle söktü. Ekipler, yağmur suyu nedeniyle oluşan zemin bozulmalarını belirli bölgelere yerleştirilen büzlerle çözüme kavuşturdu. Şarampol temizliğinin de yapıldığı grup yolunda sökülen bölümler dolgu malzemesiyle sıkıştırılarak daha sağlam bir zemin oluşturuluyor. Yaklaşık 11 km uzunluğundaki yolda stabilizesi biten bölgelere asfalt hazırlık çalışmaları kapsamında filler malzemesi serildi. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Grup yolunda hazırlığı biten kısımlarda asfalt kapma çalışmalarımıza hemen başlayacağız" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakçı, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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