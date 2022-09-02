İlçenin turizm ve tarımsal üretim noktasında önemli olduğunu belirten Şahin, "Turizm, tarım, süs bitkileri, balıkçılık gibi alanlarda kamu imkanlarını vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve halkımızla işbirliği halinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA

Cemal Şahin, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçenin potansiyelini değerlendirdi - Son Dakika

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