Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi - Son Dakika

Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri çerçevesinde TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal, Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.

Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri çerçevesinde TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal, Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.


Söyleşi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz; 'Kurumsal İletişim ve Önemi' başlıklı konuşmasında; kurumların amaçlarını, hedeflerini ve değerlerini hedef kitleye aktarmada temel yöntem olan kurumsal iletişimin vazgeçilmez bir yönetim fonksiyonu olduğunu ifade etti. Kurumların itibarını yükseltmesi ve korumasında etkili ve stratejik iletişimin öneminden bahseden Açıkgöz, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları örneklerle anlattı.


TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal ise, 'Habercinin Gözünden Halkla İlişkiler' başlıklı konuşmasında; kurumların tanıtımlarını yapmasının en etkili yollarından birinin de basında haber olarak yer almak olduğunu ifade etti. Haber değeri taşıyan konuları anlatan Öcal, özellikle halkla ilişkiler faaliyetlerinde haber niteliğinin önemine değindi.


Seminere katılan öğrenciler sektörden gelen ve alanında uzman kişilerle yapılan söyleşilerin kendilerini mesleki anlamda çok geliştirdiğini ifade etti. Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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