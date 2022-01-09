Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Akıllı, güven tazeledi - Son Dakika

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Mevlüt Akıllı, yeniden seçildi.
Akçaalan Mahallesi Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen ve 1303 delegeyle seçime gidilen genel kurulda mevcut başkan Akıllı ile Yunus Çalışkan yarıştı.
Kullanılan 1042 oyun 704'ünü alan Mevlüt Akıllı, yeniden oda başkanı seçildi. Yunus Çalışkan ise 338 oy aldı.
Akıllı, herkesin başkanı olacağını, Pazarcılar Odasını hep birlikte yöneteceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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