Serik'te 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Çarşı istikametinden Antalya yönüne giden İlker Özdemir'in kullandığı 42 AEJ 798 plakalı kamyon ile Belek yolundan gelen Nevzat Akın idaresindeki 07 ARG 678 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Akın'ın kamyonu devrilerek yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Akın ile kamyonda bulunan Guncha Babakulyyeva hafif yaralandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA