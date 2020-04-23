Serik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

İlçede ilk olarak yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını nedeniyle dışarı çıkamayanlar için Serik Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayrak ve balonlarla süslenen araçlarla kortej düzenlendi.

Kortejde bulunan araçlar siren sesleri ve marşlar eşliğinde tüm cadde ve sokakları gezerek çocukların bayramını kutladı.

Belediye hoparlör sisteminden Elif Ötgüne, Elif Altıntaş ve Ümmü Gülsüm Çetinkaya tarafından okunan şiirler halka dinletildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, üstü açık otobüsle mahalleleri gezerek TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser verdi.



Konsere vatandaşlar balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrakları ile şarkıları söyleyerek eşlik etti.