Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Serik ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Tuzlaburun Kavşağı'nda Yusuf Çimen'in kullandığı 07 AFD 710 plakalı otomobille, aynı istikamete giden Hasan Dal yönetimindeki 33 CCP 61 plakalı hafif ticari araç ve Karadayı Mahallesi yönünden gelen Gökhan Yetiş idaresindeki 07 ALF 719 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerden Dal yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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