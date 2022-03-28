Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

28.03.2022 11:23
Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Serik ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Tuzlaburun Kavşağı'nda Yusuf Çimen'in kullandığı 07 AFD 710 plakalı otomobille, aynı istikamete giden Hasan Dal yönetimindeki 33 CCP 61 plakalı hafif ticari araç ve Karadayı Mahallesi yönünden gelen Gökhan Yetiş idaresindeki 07 ALF 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Dal yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi: 5 yaralı Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Hasan Dal, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: Serik'te 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement