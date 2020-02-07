Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi - Son Dakika

Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi

6 saat önce

Antalya'nin Serik ilçesinde 3 okula depreme dayanıksız raporu çıktı.

Serik'te 3 okula depreme dayanıksız raporu verildi, System.String[]

Antalya'nin Serik ilçesinde 3 okula depreme dayanıksız raporu çıktı. Antalya Valiliğinden gelen yazıyla depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Tekeli Ortaokulu, Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölye kısmına yıkım kararı çıktı.


Antalya Valiliğinin yaptığı incelemeler neticesinde depreme dayanıksız olan okullarda eğitimin durdurulması, adı geçen okulların en yakın zamanda boşaltılıp yıkımına başlanması raporu yayınlandı. Daha önce Karot Makinesi getirilerek okul binalarından beton numunelerinin alındığı Serik'te, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 okul için yıkım kararı alındığı bilgisi, Bakanlık tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aktarıldı. Kararın ulaşmasının ardından harekete geçen Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, yıkım kararı alınan okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin diğer okullara aktarılması konusundaki planlamalar yapılarak, 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren ikili eğitime geçilecek olan okullar belirlendi. Boşaltılacak okullar ve geçici olarak ev sahipliği yapacak olan okulların müdürleri ile düzenlenen toplantının ardından da okulların idarecileri tarafından velilerin konuyla ilgili bilgilendirilmelerine başlandı.


Veliler, ikili eğitim kapsamında belirlenecek olan ders saatleri ile ilgili olarak hafta başından önce bilgilendirilecek. - ANTALYA

Hasan Güçlü, Antalya, Tekeli, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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