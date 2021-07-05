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Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.07.2021 10:40
Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Serik ilçesinde traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Serik ilçesinde traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Çandır Mahallesi'nde Hakkı Kocagöz'ün (35) kullandığı 07 AAC 053 plakalı otomobil seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden Özcan Çakal'ın (36) kullandığı 07 HN 592 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile duramayan araç karşı yönden gelen önce S.D'nin (57) kullandığı 07 D 3465 yönetimindeki otomobile ardından da karşı yönden gelen M.O'nun (60) kullandığı 07 YDS 33 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada traktör sürücüsü Çakal, otomobil sürücüsü Kocagöz, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Kahya ve Turgut Özen yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çakal ve Özen'in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Otomobil, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te 4 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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