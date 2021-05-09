Serik'te AK Partili gençler, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Serik'te AK Partili gençler, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

AK Parti Serik İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki şehit annelerine çiçek göndererek, Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Serik İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki şehit annelerine çiçek göndererek, Anneler Günü'nü kutladı. AK Parti Serik Gençlik Kolları Başkanı İsmail Yeken, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle bu yıl şehit annelerini ziyaret edemediklerini belirtti. Anneleri yalnız bırakmamak amacıyla çiçek gönderdiklerini aktaran Yeken, "Salgın nedeniyle yan yana olamasak da her zaman onların evlatlarıyız, daima yanlarındayız. Ellerini öpmeye gidebilmeyi umutla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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