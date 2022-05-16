Serik'te alüminyum çatı malzemesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Serik ilçesinde bir iş yerinin sundurma kısmındaki alüminyum çatı malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesin'deki bir iş yerinin sundurma kısmındaki 40-50 kilogram kadar alüminyum malzemenin çalındığı ihbarını değerlendiren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
İncelemeler sonucu hırsızlık yaptığı iddia edilen D.L. (29) çalıntı malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Çalıntı malzemeler polis tarafından iş yeri sahbine teslim edildi.
Kaynak: AA
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