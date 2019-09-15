Serik'te arazi yangını

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çaba serf ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Kökez mahallesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Serik ilçesi Kökez mahallesi Yazır Tepesinde makilik alanda yangın meydana geldi. Saat 16: 30 sıralarında başlayan yangına 5 itfaiye ekibi ve kepçe müdahale ediyor. Yangın sebebiyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirilirken yerleşim birimlerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor. İtfaiye ekiplerine bölge halkı da destek veriyor.