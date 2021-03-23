Serik'te "Arı Otu" tohumu desteği yapıldı - Son Dakika

Serik'te Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği'nin talebi üzerine 350 kilogram arı otu (Faselya) tohumu desteğinde bulunuldu. Ayrıca bitkilerin mor bereketini simgeleyen 37 dekarlık lavanta fidesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serikli çiftçilere ücretsiz olarak temin edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik Gebiz Haspınar Mahallesi'nde arı yetiştiricilerine arı otu tohumu dağıtıyor. Ekipler, bu sayede arıcılık faaliyetlerinin takvimini de genişletiyor.

"Kesintisiz bal üretimi"

Bahar başlangıcında zayıf olan arıların ölmemesi için önemli bir besin kaynağı olan polen ve nektar yönünden zengin arı otu, doğal floranın yetersiz kaldığı dönemlerde arılara destek sağlıyor. 1 metrekare alanda 3 bin 500-4 bin adet çiçek oluşturabilen bir arı otu tarlası 1.5-2 ay süren çiçeklenme süresi ile bal üretimini devamlı hale getiriyor. Serik'te dağıtılan arı otu tohumu ile 350 dekarlık alanın ekimi yapılabilecek.

"Üretici için olmazsa olmaz"

Arı tohumunun yüzde yüz verimli olduğunu söyleyen Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ersoy, "Balın kalitesini yükseltmek ve üretilen balı pazarlamak adına arı otu tohumu üretici için olmazsa olmaz" dedi.

"Hayati önem taşıyor"

22 yıldır arıcılık yaptığını söyleyen Arıcılar Birliği Kooperatifi Üyesi Muhammet Acar ise "Bahar bitimi ve yaz başlangıcında kuru otlardan ötürü bal üretimi gerçekleştiremiyoruz. Polen verimliğini artırmak için arı otu tohumunun ekilmesi hayati önem taşıyor. Talebimizi başkanımıza ilettik. O da sağolsun hemen geri dönüş sağladı. Şu an ekimimizi gerçekleştirdik. Bereketli olur inşallah" diye konuştu.

"37 dekarlık alanda mor bereket"

Büyükşehir Belediyesi, bitkilerin mor bereketini simgeleyen lavanta fidelerini de üreticilerle buluşturmaya devam ediyor. Kozmetik, sağlık sektörü, parfüm sanayi gibi birçok sektörde yoğun talep gören ayrıca arıcılık faaliyetinde verimliliği ve kaliteyi artırmak için kullanılan lavanta fideleri, Serik'te çiftçilere teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince dikimi ve yetiştirilmesi konusunda bilgilendirmenin de yapıldığı dağıtım 37 dekarlık alanı kapsıyor. Bölgede yapılacak lavanta üretimi aynı zamanda arıcılığa da önemli bir katkı sağlayacak. - ANTALYA