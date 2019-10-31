Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Mehmet Kurdoğlu Başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda, ilçedeki madde ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili olarak kurumlar tarafından uygulanan projeler, iş ve işlemler ile yapılması planlanan konular ele alındı.

Toplantıda söz verilen kurum temsilcileri, bağımlılıkla mücadele konusunda kendi kurumlarının yaptığı çalışmalara ilişkin sunum yaptı.