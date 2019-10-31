Son Dakika Haberleri: Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı
Son Dakika Güncel Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Mehmet Kurdoğlu Başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Mehmet Kurdoğlu Başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda, ilçedeki madde ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili olarak kurumlar tarafından uygulanan projeler, iş ve işlemler ile yapılması planlanan konular ele alındı.

Toplantıda söz verilen kurum temsilcileri, bağımlılıkla mücadele konusunda kendi kurumlarının yaptığı çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Mehmet Kurdoğlu, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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