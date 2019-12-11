Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, madde, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığıyla ilgili konular değerlendirildi.

Toplantıda, önümüzdeki günlerde alt komisyon kurulmasına ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli sergilerin açılmasına karar verildi.

Toplantıya, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Arifcan Ürey ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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