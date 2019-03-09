Son Dakika Haberleri: Serik'te Belediye Başkan Adayları Pazarcılarla Bir Araya Geldi

Serik'te Belediye Başkan Adayları Pazarcılarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığınca, belediye başkan adaylarını tanıma toplantısı düzenlendi.

Serik'te Belediye Başkan Adayları Pazarcılarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığınca, belediye başkan adaylarını tanıma toplantısı düzenlendi.

Serik ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, oda başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda pazarcı katıldı.

Belediye başkan adayları kürsüye çıkarak projelerini tanıttı, pazarcıların sorularını yanıtladı.

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Serik'in hak ettiği hizmeti alacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:58 Kaynak: AA

AK Parti, belediye başkan adayı, serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan

DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serik'te Belediye Başkan Adayları Pazarcılarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]