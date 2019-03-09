Serik'te Belediye Başkan Adayları Pazarcılarla Bir Araya Geldi

Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığınca, belediye başkan adaylarını tanıma toplantısı düzenlendi.
Serik ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik
, oda başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda pazarcı katıldı.
Belediye başkan adayları kürsüye çıkarak projelerini tanıttı, pazarcıların sorularını yanıtladı.
Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, Serik'in hak ettiği hizmeti alacağını dile getirdi.