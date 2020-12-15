Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü - Son Dakika

Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü

15.12.2020 11:58
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü, System.String[]

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, aşırı yağışlar sonucu 96 üreticiye ait toplam bin 335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, aşırı yağışlar sonucu 96 üreticiye ait toplam bin 335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğünü açıkladı. Çömezoğlu, "Su baskınına maruz kalan 1.335 dekar örtü altı alanlarında bin 95 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber ve 30 dekar hıyar ürünü olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Antalya'da 3 gün etkisini sürdüren kuvvetli yağış, Serik ilçesinde bazı tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskına neden oldu. Tarlalar ve örtü altı seralar, dere ile kanalların taşması sonucu zarar gördü.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, Kadriye Mahallesi'nde 50, Çakallık Mahallesi'nde 30, Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde 13, Eminceler Mahallesi'nde 1, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 2 olmak üzere, toplam 5 mahallede 96 üreticiye ait bin 335 dekar örtü altı üretim alanı etkilendi.

İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, 13 Aralık'ta Serik'in kuvvetli bir yağışın etkisi altına girdiğini ifade ederek, "Kuvvetli yağışta tarla içi tahliye dere ve kanalları yetersiz kalarak taştı. Bunun sonucunda çevresinde bulunan örtü altı sera alanlarındaki üretimlerimiz su baskınlarına maruz kaldı. Su baskınına maruz kalan bin 335 dekar örtü alanlarında bin 95 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber ve 30 dekar hıyar ürünü olduğu tespit edilmiştir. Bir üreticimizin 1 dekar serasında sistem çökmesi meydana gelmiştir. Ürün zararı olmakla birlikte, bitkilerde kök çürüklüğü, mantari hastalıkların önlenmesi için üreticilerimize teknik tavsiyelerde bulunulmuştur. Yağışlar devam etmekte olup, süreç takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü
Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü

Antalya, Çilek, Tarım, serik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun         
10:57
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum         
09:37
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 12:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei