Serik'te bin 335 dekar örtü altı tarım alanı zarar gördü - Son Dakika

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, aşırı yağışlar sonucu 96 üreticiye ait toplam bin 335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğünü açıkladı. Çömezoğlu, "Su baskınına maruz kalan 1.335 dekar örtü altı alanlarında bin 95 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber ve 30 dekar hıyar ürünü olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Antalya'da 3 gün etkisini sürdüren kuvvetli yağış, Serik ilçesinde bazı tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskına neden oldu. Tarlalar ve örtü altı seralar, dere ile kanalların taşması sonucu zarar gördü.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, Kadriye Mahallesi'nde 50, Çakallık Mahallesi'nde 30, Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde 13, Eminceler Mahallesi'nde 1, Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde 2 olmak üzere, toplam 5 mahallede 96 üreticiye ait bin 335 dekar örtü altı üretim alanı etkilendi.

İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, 13 Aralık'ta Serik'in kuvvetli bir yağışın etkisi altına girdiğini ifade ederek, "Kuvvetli yağışta tarla içi tahliye dere ve kanalları yetersiz kalarak taştı. Bunun sonucunda çevresinde bulunan örtü altı sera alanlarındaki üretimlerimiz su baskınlarına maruz kaldı. Su baskınına maruz kalan bin 335 dekar örtü alanlarında bin 95 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber ve 30 dekar hıyar ürünü olduğu tespit edilmiştir. Bir üreticimizin 1 dekar serasında sistem çökmesi meydana gelmiştir. Ürün zararı olmakla birlikte, bitkilerde kök çürüklüğü, mantari hastalıkların önlenmesi için üreticilerimize teknik tavsiyelerde bulunulmuştur. Yağışlar devam etmekte olup, süreç takip edilmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA