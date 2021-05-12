Serik'te bir genç, harçlığını sokak hayvanları için harcıyor - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi genç, babasından aldığı harçlığını sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Osman Berat Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, babasının kendisi için verdiği harçlığını, süt ve ekmek alarak mahallesinde bulunan sokak hayvanlarını besliyor.

Kara, gazetecilere, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle okula gitmediğini ancak babasının bu süreçte de kendisine harçlık vermeye devam ettiğini söyledi.

Parasını yararlı bir işte kullanmak istediğini aktaran Kara, "Sokak hayvanları da salgın sürecinde aç kaldı. Onların da bakıma ihtiyaçları var. Ben de harçlığımı onlar için kullanmaya karar verdim. Elimden geldiğince onları besliyorum. Bundan da büyük bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kara, imkanı olduğu sürece daha fazla hayvanı beslemeye çalışacağını kaydetti.