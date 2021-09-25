Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü.

Engin Mutlu'nun kullandığı 07 AJM 121 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde viraja döndüğü sırada demir bariyere çarpıp, sulama kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanıyla çıkan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kanaldaki otomobil ise çekici tarafından çıkarıldı.