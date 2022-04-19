Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı

19.04.2022 16:03
Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı

Serik ilçesinde kullandığı bisiklet otomobille çarpışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Serik ilçesinde kullandığı bisiklet otomobille çarpışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

B.K. idaresindeki 07 EE 554 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde seyir halindeyken Efecan Deniz'in kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü B.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı

YORUMLAR
500
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü Son dakika haberleri... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

Otomobil, Bisiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Arjantin bu olayı konuşuyor! Tren hareket halindeyken raylara düşen kadının mucizevi kurtuluş anı kamerada
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakana isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Serik'te bisikleti otomobille çarpışan çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement