Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı - Son Dakika

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Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı
6 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık ekipleri tarafından Büyükşehir'e ait ilçedeki alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 14 kişilik ekip koronavirüse karşı Atatürk Caddesi, çevre yolunda ilaçlama çalışmaları yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ile Osmanlı kurucularının büstleri de dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:08 Kaynak: DHA
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