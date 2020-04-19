Serik'te cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı - Son Dakika

Serik ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini fırsat bilerek cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı.

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 3 araç ve 30 kişilik ekiple bir yandan cadde boyunca kaldırım ve yolları deterjanlı su ile yıkarken diğer taraftan da ayrı bir ekiple yıkanan alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Hafta sonu boyunca süren çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balkonlarda oturan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Benzer temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceği belirtildi.