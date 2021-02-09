Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2) - Son Dakika

Serik'te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü (2)
09.02.2021 21:51
7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİSerik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi.
7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi'nde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş'in hamile olduğu da kaydedildi.
BAŞSAĞLIĞINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR
Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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