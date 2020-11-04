Serik'te çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Serik'te çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı

04.11.2020 13:03
Serik'te çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı, System.String[]

Serik ilçesinde İkinci Ürün Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

Serik ilçesinde İkinci Ürün Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

Ramazan Yeşil Parkı'nda Kovit-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen tohum dağıtım programına Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaymakam Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, salgın döneminin tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kurdoğlu, "Yem bitkileri için topraklarımız gayet müsait. Bu tür bitkileri ektiğimiz zaman başarılı oluruz. Çiftçilerimize bu konuda büyük iş düşüyor. Bu proje çok önemli. Devletimizin tarım alanında yıllarca teşvikleri oldu. Bu destekler yerinde kullanılmalı." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ise Tarım ve Orman Bakanlığı olarak pandemiyle birlikte tarımsal ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanmaması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Antalya olarak kendilerinin de çalışmalara başladıklarını anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Antalya olarak pamuk alanlarında ikinci ürün ekim yapılmıyor. Pamuk üretim alanlarında bundan böyle destek alabilmek için 3 yıl üst üste aynı ürünü ekmemek gerekiyor. Bu nedenle de biz bu arazilerimizi boş bırakmayacağız. Antalya'nın da iklim ve coğrafyası ikinci ürüne uygun olduğu için pamuk üretim alanlarında ikinci üretim ekimini istiyoruz. Bakanlığımız Antalya için 250 bin lira bütçe gönderdi. Bu bütçeyi fiğ üretiminde kullanmak istedik. Serik'te de bunu başlattık. Bundan sonra da artık tarımda pamuk üretim alanlarında ikinci üretim yapılacaktır."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu da başta pamuk üretim alanları olmak üzere nadas veya boş bırakılan tarım arazilerinde toprağın bitki besin elementleri, organik madde ve azotça zenginleştirilmesi, kendisinden sonra ekilen ürünlerde verim artışının sağlanması, ara dönemde yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılarak ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temin edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çömezoğlu, İkinci Ürün Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ilçedeki 42 üreticiye 2 bin 75 dekar alan için yüzde 25'i çiftçi katkılı 250 bin lira bedelli 25 ton fiğ tohumunun dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere fiğ tohumları Kaymakamı Kurdoğlu tarafından teslim edildi.

Antalya, Tohum, Tarım, serik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te çiftçilere 25 ton fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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