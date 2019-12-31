Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı - Son Dakika Spor

Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesi bu yıl da futbol takımlarının devre arası kamp tercihlerinin başında yer aldı.

Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesi bu yıl da futbol takımlarının devre arası kamp tercihlerinin başında yer aldı. Aralarında Süper Lig ekiplerinin de bulunduğu birçok takımın kamp yapacağı ilçede hareketlilik başladı.

Futbolda liglere verilen aranın ardından kamp için takımların yoğun olarak tercih ettiği Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde hareketlilik başladı. Özellikle TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok takım kamp çalışmaları için ilçeye gelmeye başladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon spor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa da 3 Ocak'tan itibaren kamp için Belek'e gelecek. Bunun yanında Shakhtar Donetsk, Dinamo Moskova, Young Boys, Sturm Graz, Dinomo Kiev, Danimarka U21 Milli Takımı da kamp tercihini Antalya'dan yana kullandı. Antalya, Merkez Hakem Kurulu'nun yıllık devre arası seminerine de ev sahipliği yapacak.

Belek'teki bir otelin spor satış direktörü Eşref Akın, "Futbol takımları kamp için bölgemize gelmeye başladı. Bölgemize ilk etapta 2 ve 3'üncü Lig takımlarının kampları başladı. 3 Ocak'tan itibaren de Türkiye Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarını ağırlamaya başlayacağız. Takımlar, otellerin ve sahaların kalitesiyle hizmetler ve iklim şartları için özellikle Antalya'yı tercih ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da artarak takımlar gelmeye başladı. Şu an için Antalya bölgesine rezervasyon yaptıran takım sayısı 2 bin 400'leri buldu. Sezon sonu yani mart ve nisan ayında da 3 bin kamp olmasını bekliyoruz. Almanya'dan Bundeliga 1 ve 2 takımları genelde İspanya'yı tercih etti ama 3'üncü Lig takımları Antalya'ya geliyor. Gelecek yıldan itibaren de Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden takımların ülkemizi tercih edeceklerini düşünüyoruz" dedi.


- Antalya
Antalya, Futbol, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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