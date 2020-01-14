Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Serik ilçesinde balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Serik ilçesinde balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4. katındaki dairesinin balkona çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Orta Mahalle, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamsinin 5 liraya düştüğünü duyanlar, almak için birbiriyle yarıştı
Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]