Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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Serik'te dördüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
6 saat önce
Serik ilçesinde balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Serik ilçesinde balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4. katındaki dairesinin balkona çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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