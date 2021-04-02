Serik'te Dünya Otizm Farkındalık etkinliği yapıldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi balon uçurdu.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, belediye önünde düzenlenen etkinlikte gazetecilere, Serik Belediyesi olarak her zaman otizmlilerin yanında olduklarını söyledi.

Serik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Meral Yılmaz da her zaman ailelerin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri balonları gökyüzüne bıraktı.