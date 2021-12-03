Serik'te E-Sınav Merkezi açıldı - Son Dakika

Serik'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Anadolu Lisesi binasının bir bölümü hayırsever iş insanı İbrahim Şahin tarafından yapılan tadilat ve mefruşatının tamamlanmasının ardından E-Sınav Merkezi'ne dönüştürüldü.

Merkezin açılış törenine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, daire ve okul müdürleri katıldı.

Kurdoğlu, ilçedeki birçok hizmetin hayırseverlerin yardımlarıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bunun bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Kurdoğlu, "Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Burada Serik'te bulunan 6 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencilerimiz ailesi ile birlikte en yakın Antalya'ya gidiyordu. Bu hizmet sayesinde ilçesinde sınava girebilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Aputkan da ilçede eksikliği hissedilen E-Sınav Merkezi'nin açılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hayırseverlerin bu tür hizmetlere yönelmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Aputkan, "Hayırsever kardeşimize bu genç yaşta bu tür yardımları yapması ayrıca önemli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu hizmet sayesinde ilçemizden sınava girecek öğrencilerin ilçe dışına gitmesini engellemiş oldu. Bundan sonra sınavlarımız burada yapılacak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ise sınav merkezi hakkında bilgi verdi.

Ekiz, "İlçede Motorlu Taşıtlar Sınavları için yıllık 4 bin öğrenci 2 ayda bir yapılan kalfalık ve ustalık sınavları için Antalya'ya gidiyordu. Yaklaşık 6-7 bin öğrencimiz artık burada sınava girecek. Hayırsever iş insanı İbrahim Şahin tarafından tadilatı yapılan binamızı hizmete açıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

Hayırsever Şahin, "Serik'te grup olarak ilk önce Naturalya Ortaokulunun yapımına başladık. Bu şehir cennet gibi bir şehir. Burası, tarih kokan turizm şehri bir memleket. Ürün, hammadde artık herkeste var şimdi hizmet satılıyor. Bu da bizim şehrimize bir hizmetimiz olsun." ifadelerini kullandı.