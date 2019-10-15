Son Dakika Haberleri: Serik'te eski adliye binası tarihe karıştı
Son Dakika Güncel Serik'te eski adliye binası tarihe karıştı

Serik'te eski adliye binası tarihe karıştı

2 saat önce

Antalya'nin Serik ilçesinde birçok davaya ev sahipliği yapan eski adliye binası yıkıldı.

Serik'te eski adliye binası tarihe karıştı, System.String[]

Antalya'nin Serik ilçesinde birçok davaya ev sahipliği yapan eski adliye binası yıkıldı.


Serik'te birçok olaya tanıklık eden eski Adliye binasında iş makineleri ile yıkım gerçekleştirdi. O tarihi anı bazı vatandaşlar da cep telefonlarına kaydetti. 1990 yılında dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'ın katılımıyla hizmete açılan bina 24 yıl adaletin sağlandığı mekan oldu. Adliye binasi, ilçe nufusun artmasi ve yıpranması sonucu 2014 yılında Orta Mahallede D-400 karayolu üzerinde yapılan yeni binasına taşındı. Ataturk Caddesi uzerinde bulunan eski adliye binası, çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından yıkımıgerçekleştirildi. Yıkılan binanın arazisi ise Serik Belediyesi ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği belediye tarafından meydan ve zemin katı otopark olarak yapılacak. - ANTALYA

Hikmet Çetin, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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