Son Dakika Haberleri: Serik'te eski adliye binası yıkıldı
Son Dakika Güncel Serik'te eski adliye binası yıkıldı

Serik'te eski adliye binası yıkıldı

6 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesindeki eski adliye binası yıkıldı.

Serik'te eski adliye binası yıkıldı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesindeki eski adliye binası yıkıldı.


2014'te yeni adliye binasının yapılmasıyla boşaltılan eski adliye binası, Adalet Bakanlığı ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediyeye devredildi.

Belediye de, eski adliye binasının bulunduğu alanı otopark yapmak için yıkım kararı aldı. Kararın ardından iş makinaları tarafından bina yıkımı gerçekleştirildi.


Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kent merkezinde meydan ve otoparka ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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