Serik'te ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika
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Serik'te ev yangını hasara yol açtı

6 saat önce

Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Serik'te ev yangını hasara yol açtı, System.String[]

Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Orta Mahalle 1047 Sokak bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki Halil Tayfur'a ait evde yangın başladı.

Yangına müdahale eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrasında evin bir odası kullanılmaz hale geldi.

Ev sahibi Tayfur, yangın sırasında eşi ve kendisinin evde olmadığını, kızlarının ise başka bir odada uyuduğunu söyledi.

Kızının dumandan etkilenmeden itfaiye ekiplerince evden çıkartıldığını belirten Tayfur, yangının sobadan başlamış olabileceğini ifade etti.

Orta Mahalle, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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