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Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

09.02.2022 11:03
Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Serik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Evde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, muhabbet kuşunun ise dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı
Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serik'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


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