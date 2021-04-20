Serik'te evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Serik ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekibince büyümeden söndürüldü.

Boğazkent Mahallesi'nde Ayşe Çimen'e ait iki katlı evin mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çimen evi terk ederek çevredekilerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.