Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı - Son Dakika
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Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı

13.05.2022 21:10

Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı - Aydınlatma direği ve trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesi veriyor Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen...

Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı

- Aydınlatma direği ve trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce aydınlatma direğine sonrada trafik levhasına çarptı. O anlar ise bir işyerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesi Burmahancı caddesinde gece saat 01: 15 sıralarında meydana geldi. Kemal Mert Çetin, motosikleti ile seyir halindeyken birdenbire direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Çetin, motosiklet üzerindeyken aydınlatma direği ile trafik levhasına çarptı. O anlar ise an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre kaza sonrası, şans eseri o bölgede oturan ve doktor olduğu öğrenilen bir vatandaş yaralı olan kazazedeye yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından önce Serik devlet hastanesine oradan da Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Sürücü Kemal Mert Çetin'in durumunu ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı
Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı
Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı
Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı

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Kemal Mert, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serik'te feci kaza... Önce aydınlatma direğine sonra trafik levhasına böyle çarptı - Son Dakika
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