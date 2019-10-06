Serik'te fidan dikme etkinliği
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Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.
Serik İlçe Müftülüğü tarafından, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla, ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Din görevlilerin yanı sıra, cemaat üyelerinin de katıldığı etkinlikte, 150 ağaç fidanı dikildi. - ANTALYA
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