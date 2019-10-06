Son Dakika Haberleri: Serik'te fidan dikme etkinliği
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Serik'te fidan dikme etkinliği

21 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.

Serik'te fidan dikme etkinliği, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 150 ağaç fidanı dikildi.


Serik İlçe Müftülüğü tarafından, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla, ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Din görevlilerin yanı sıra, cemaat üyelerinin de katıldığı etkinlikte, 150 ağaç fidanı dikildi. - ANTALYA

Antalya, serik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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